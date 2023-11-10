Freni boşalan kamyonun mağazaya girdiği kaza kamerada

ANKARA'nın Mamak ilçesinde freni boşalan mandalina yüklü kamyon, hafif ticari araca çarpıp kozmetik mağazasına girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşalan 19 AED 270 plakalı mandalina yüklü kamyon, döner kavşakta yolun karşısına geçip, 35 ASA 291 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kamyon, ticari aracı önünde sürükleyerek, caddedeki kozmetik mağazasına girdi. Kazada, kamyon şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)