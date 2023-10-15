Fransız Adam, Çevre ve Barış Yürüyüşüyle Türkiye'ye Giriş Yaptı

Fransa'da yaşayan Murat Etemoğlu, annesinin anısını yaşatmak ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla başlattığı 'Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü'nde Türkiye'ye giriş yaptı. Etemoğlu, 3 bin 500 kilometrelik yolculuğunu çekçekle sürdürüyor ve atık toplama konusunda da özen gösteriyor.

FRANSA'da yaşayan Murat Etemoğlu (39), Covid-19 nedeniyle 2020'de kaybettiği annesi Nahide Ethemoğlu'nun (62) anısını yaşatıp, çevre farkındalığı oluşturmak için başlattığı ' Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü'nde Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Yolculuğuna 1 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Notr Dame Katedrali'nin önünden başlayan Nahide Etemoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Etemoğlu, çevre ve barış odaklı yolculuğunu özel olarak hazırladığı çekçekle sürdürüyor. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir yolculuğa başladığını söyleyen Etemoğlu, doğup, büyüdüğü topraklara ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde mola veren Murat Etemoğlu, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı. Helvacıoğlu, Etemoğlu'nun Paris'ten İstanbul'a başlattığı 3 bin 500 kilometrelik yürüyüşü çok anlamlı bulduğunu belirtti.

UYKU VE MOLA DIŞINDA KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ

Parktaki çocuklarla sohbet edip, yürüyüş hakkında bilgi veren Murat Etemoğlu, 'Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü' başlattığını ve yolculuk boyunca uyku ve molalar dışında yürüyüşüne kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fransa, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan gibi birçok ülkeden geçtiğini ifade eden Etemoğlu, şu an Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Etemoğlu, yol boyunca atık toplamaya da özen göstererek, çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

'İLHAM KAYNAĞIM, RAHMETLİ ANNEM'

Bu yürüyüş ile annesini de andığını vurgulayan Etemoğlu, "Bu maceranın ilham kaynağı ne yazık ki Covid-19 nedeniyle kaybettiğim rahmetli annem. Bir nevi anneme olan sevgimi ve saygımı bu şekilde ifade etmek istedim. Attığım her adımda barış için, doğa için bir farkındalık yaratma niyetindeyim. Bu sebeple yolculuğum esnasında karşılaştığım atıkları topluyorum. Yolculuğum boyunca aldığım tepkiler gerçekten muhteşemdi. Birçok başkonsolos, belediye başkanı, sivil toplum temsilcisi ve vatandaşla tanışma ve konuşma imkanı buldum. Dolayısıyla bu yolculuk sadece bir yürüyüşten ibaret değil. Umarım bu röportaj sayesinde daha çok kişiye ulaşırız. Bu vesileyle de insanları barış ve doğa için adım atmaya teşvik ederiz. Şu ana kadar Paris'ten Keşan'a 3 bin 250 kilometre katettim. Buradan Malkara, Tekirdağ ve 29 Ekim'de de İstanbul'da olacağım. Yürüyüşümü İstanbul'da sonlandırdıktan sonra da annemin mezarını ziyaret edeceğim" dedi. (DHA)