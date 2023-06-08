Fransa'da Dünyaya Gelen Dördüz Bebekler Hayatını Kaybetti

FRANSA'da yaşayan Ahmet İşbaz ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün dünyaya gelen 2'si kız dördüz bebekleri, yaklaşık 1 saat sonra hayatlarını kaybetti. Dördüzlerin cenazesi memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilip, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazede Ahmet İşbaz'ın dördüzlerinin tabutlarını taşıması görenlerin yüreğini dağladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalışmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrine giden Ahmet İşbaz ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün sabah saatlerinde2'si kız dördüz bebekleri dünyaya geldi. Sezaryenle dünyaya gelen bebeklere Muaz, Zeyd, Safiye ve Halime isimleri verildi. Ancak, dördüzler, doğumdan yaklaşık bir saat sonra hayatlarını kaybetti. İşbaz, çifti, doyasıya kucaklarına alamadıkları dördüzlerinin cenazelerini memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine getirdi. Altıntaş Mahallesi'ndeki Koca Cami'de dördüzler için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine dördüzlerin Ahmet İşbaz, İşbaz Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ahmet İşbaz 'ın dördüzlerinin tabutlarını taşıması görenlerin yüreğini dağladı. Dördüzlerin cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam