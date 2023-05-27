Fotoğrafçı Serkan Gökkaya, Sokak Köpeklerini Besleyip Eğitiyor

Antalya'da yaşayan fotoğrafçı Serkan Gökkaya, bitkin halde bulduğu sokak köpeklerini kendine ait küçük barınakta besleyerek, sahiplendiriyor. Gökkaya, en son bulduğu bir köpeği 16 ay baktıktan sonra doğal afetlerde arama kurtarma görevi eğitimi almak üzere eğitmene teslim etti.

Antalya'da yaşayan fotoğrafçı Serkan Gökkaya, bitkin halde bulduğu sokak köpeklerini kendine ait küçük barınakta besleyerek, sahiplendiriyor. Gökkaya, en son bulduğu bir köpeği 16 ay baktıktan sonra doğal afetlerde arama kurtarma görevi eğitimi almak üzere eğitmene teslim etti.

Antalya'da yaşayan fotoğrafçı Serkan Gökkaya, sokakta açlığa terk edilen köpekleri işyerinin yakınında park içerisinde oluşturduğu barınağa getiriyor. Burada köpeklere aylarca bakan Gökkaya, köpeklerin sağlığına kavuşmasının ardından sahiplendiriyor. Zaman zaman ise talep gelmesi durumunda doğal afetlerde arama kurtarmada görev almaları için deneyimli köpek eğitmenlerine teslim ediyor. Son olarak Gökkaya, Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda bulduğu bir sokak köpeğini 16 ay besledi. Daha sonra ise Konya Bozkır'da köpekleri doğal afetlere karşı eğiten K9 Eğitmeni Birol Meki'ye ulaşarak köpeği verebileceğini söyledi. Olumlu talep karşısında teslim edilen köpeğin eğitimine başlandı.

"Şuanda arama kurtarma köpeği olarak eğitilecek"

Sokak köpeklerine bakmaya 5 yıl önce başladığını belirten Serkan Gökkaya, "İçimizde hayvan sevgisi vardı ama yaşadığım bazı sosyal sıkıntıların ardından daha aktif oldu. Gönüllü olarak evcil hayvan fotoğrafları çekiyorum, kazanırsam da onlara harcıyorum. Küçük barınak yaptım. Şimdiye kadar 17 köpeğe bakarak sahiplendirdim. En son Bucak ilçesinde ormanlık alanda bitkin halde bir köpek buldum. Ölmek üzereydi, bir hafta biberonla besledim. 16 ay baktım. Güzel yetiştirdim, güzel bir yere sahiplendirmek istedim. Sosyal medyadan K9 Eğitmeni Birol Meki'ye ulaştım. Depremde bu kişinin yetiştirdiği köpekler görev yaptı. Benim köpeğim de onlar gibi olabilirdi. Ben de götürüp teslim ettim, şuanda arama kurtarma köpeği olarak eğitilecek" dedi.

Sokaklarda kazanılabilecek çok fazla köpek olduğunu belirten Gökkaya, "Bunu bir tek ben değil gönüllü olarak herkesin yapması gerekir. Ben daha çok kötü durumdaki köpekleri alıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Sahiplendirdiğim köpekler şuanda çok güzel yerlerde bulunuyorlar. Daha önce de maalesef bir köpeğimi kaybettim. Her köpeğin farklı görevleri olabilir" sözlerine yer verdi. - ANTALYA