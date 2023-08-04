Foçalıların Yoğun İlgi Gösterdiği Bağarası Pazar Yeri Yeniden İnşa Ediliyor

Foçalıların ve yaz aylarını ilçede geçiren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bağarası Pazar Yeri, yeni bir şekilde inşa ediliyor. Yeni pazar yerinin zemini sıcak asfaltla kaplanırken, çatı ile kaplanacak olan pazar yeri satış yerleri, zabıta bürosu, esnaf çay ocağı ve tuvalet bölümlerinden oluşacak. Ayrıca, pazar kurulan günlerin dışında vatandaşlar da araçlarını park edebilecek.

Foçalıların ve yaz aylarını ilçede geçiren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bağarası Pazar Yeri yeniden inşa ediliyor.

Kazım Dirik Mahallesi 404 sokaktaki yeni pazar yerinin 2400 m2'lik zemini sıcak asfaltla kaplandı.

Bağarası yeni Pazar Yeri hakkında konuşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Vatandaşlarımıza ve esnafımıza daha iyi koşullar sunacak olan yeni pazar yeri, yakın çevredeki trafik yoğunluğunun giderilmesini sağlayacak. Pazar yeri yapımına verdiği destekleri için, İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e teşekkür ederim"dedi.

Bir kısmı çatı ile kaplanacak olan pazar yeri; satış yerleri, zabıta bürosu, esnaf çay ocağı ve tuvalet bölümlerinden oluşacak. Yaya ve araç giriş çıkışları dışında çitle çevrilecek olan alana pazar kurulan günlerin dışında vatandaşlar da araçlarını park edebilecek.