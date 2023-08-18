Foça'da Sahillerin Özel İşletmelere Devredilmesine Tepki

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da bir araya gelen Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyeleri, ilçede havlu hareketi başlattı. Sahillerin özel işletmelere devredilmesini protesto eden grup, basın açıklamasının ardından sahile havlu serip, oturma eylemi yaptı.

Yunanistan ve Çeşme'de de protesto edilen sahillerin özel işletmelere devredilmesine, Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyeleri de tepki gösterdi. Havlu hareketi başlatarak, Yeni Foça Sahili'nde bir araya gelen grup, ellerinde 'Kıyılar halkındır', 'Sahiller bizim işgaliyeye son', 'Cennet sahiller birilerine para basıyor, halk uzaktan bakıyor', 'Bu ne beach im iş' yazılı dövizler taşıdı. Grubun sözcüsü Yıldız Tüm, "Burada 'Haksızlık her yerdeyse, her yerde örgütlü mücadele' sloganı ile halkımıza yapılan çok büyük bir haksızlığı haykırmak için toplandık. Yunanistan'da başlayan, Çeşme'de devam eden ve biz Foçalıların da son derece muzdarip olduğu 'Foça Havlu Hareketi'ni bugün burada başlatmış bulunuyoruz. Sahiller, doğanın bizlere sunduğu cömert bir hediyedir ve herkesin eşit şekilde paylaşması gereken bir kaynaktır. Anayasa'nın 46'ncı maddesine göre sahiller halka kapatılamaz. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Denize girmemizi kimse engelleyemez. Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak anayasal hakkımızdır. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok sahil şeridinde olduğu gibi Foça'da da sahilden yararlanma hakkımıza tecavüz ediliyor. Ne yerel yönetimler ne de merkezi hükümet buna müdahale ediyor. Aksine bu tecavüzü destekliyor. Bizler bu güzel ülkenin, yurtsever ve demokratik insanlar olarak özgür irademizle kendi haklarımızı savunuyor, bu alanları işgal edenlerin kıyıları halka terk etmesi talebimizi dile getiriyoruz" dedi.

'FOÇA HALKININ SESİNE SES OLMAK İSTİYORUZ'

Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu kurucusu Gazeteci Deniz Gezginci ise "Biz aydınlar ya da aydın diye geçinenlerin, bu dünyaya sadece nefes alıp vermek için gelmediğine, yaşadığımız çevreye bir katkımız olması gerektiğine inanıyorum ve yaşadığımız her yerde bu uğurda farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu'nu kurma nedenim de buydu. Bizler sosyal medyadaki söylemleri, eyleme dönüştürmek, Foça halkının sesine ses olmak istiyoruz. Bu eylemi bilerek bir parti çatısı altında yapmadık. İstedik ki A partisi, B partisi ayrımı gözetmeden örgütlü mücadelemize herkes katılsın. Bütün haftanın yorgunluğunu atmak için gelen günübirlikçi, emekçi vatandaşlarımızı rahatsız etmemek için eylemi özellikle hafta sonu yapmadık. Havlular sırtımızda, pankartlar elimizde, düdükler ağzımızda Foça sahilinde bir yürüyüş yapacağız. Haklarımızın ihlal edildiğini düşündüğümüz yerlere havlularımızı serip, oturacağız" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından sahile havlu serip, oturma eylemi yaptı.