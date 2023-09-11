Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.31 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. - İZMİR