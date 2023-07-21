Foça'da Jet Ski Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde jet skiden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde jet ski kullanan Ercan Şenel araçtan düştü. Olayı görenler tarafından Şenel karaya çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenel'in boynunun kırıldığını belirledi. Hastaneye kaldırılan Şenel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR