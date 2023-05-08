Foça'da Hıdırellez Şenliği kutlandı

Foça Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellezi düzenlediği şenlikle kutladı.

Cuma akşamı yapılması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen şenlik, pazar akşamı gerçekleştirildi.

Yenifoça'daki Hıdırellez Şenliği'nde Forte Alaturka Orkestrası sahne aldı.

Neşeli müzikler eşliğinde oynayıp dans eden vatandaşlar, ateş üzerinden atlayıp dilek tuttu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlayan vatandaşların sevincine ortak oldu. Başkan Gürbüz, "Huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler getirmesi dileğimle baharın müjdecisi Hıdırellez bayramımız kutlu olsun" dedi.