Foça'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesinde denize giren Metin Ergin (70) yüzerken fenalaştı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ergin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.