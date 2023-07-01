Foça'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti
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İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesinde denize giren Metin Ergin (70) yüzerken fenalaştı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ergin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ergin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesinde denize giren Metin Ergin (70) yüzerken fenalaştı.
Kıyıya çıkmaya çalışan Ergin'i vatandaşlar sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ergin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Yaşam