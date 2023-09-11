Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR