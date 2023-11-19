Fırtınanın vurduğu Foça'da bazı tekneler suya gömüldü

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına, bazı balıkçı teknelerini batırdı, rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

İzmir'de, sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı ilçelerde de şiddetli fırtına etkili oluyor. Hızı zaman zaman artan fırtına, Eski Foça'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, su alan bazı balıkçı tekneleri battı. Dalga boyu rüzgarla beraber yükselerek 3 metreyi buldu, denizde de taşma meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle, diğer bağlı vaziyette bekleyen bazı teknelerde de hasar oluştu.