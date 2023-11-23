Fırtınada hayatını kaybeden gemici son görüşmesinde motosikletini sormuş

Cenazesine ulaşılan gemici son görüşmesinde yeni aldığı motosikleti sormuş

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden cansız bedenine ulaşılan İsmail Kaptan'ın yeğeni Sema Terzioğlu, dayısının kısa bir süre önce büyük bir hevesle bir motosiklet aldığını ve son görüşmelerinde ise motosikleti sorduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelerek dayısı İsmail Kaptan'ın cenazesini teslim alan Sema Terzioğlu, dayısı ile feci olaydan bir gün öncesinde telefonla konuştuklarını söyledi. Dayısının son konuşmasında motosikleti sorduğunu anlatan Terzioğlu, "Dayımla geminin batmasından 1 gün önce bizi aramıştı. Cumartesi günü konuşmuştuk. Rusya'dan geldiği için, Türkiye sularına girince, telefonu çekince bizi aramıştı. Annemle konuşmuştu. 'Abla yoldayım, geliyorum. Aralık ayında varmış olacağım' dedi. Yeni bir motosiklet almıştı, kendisine. Bize, 'Ona iyi baktınız mı, iyi bağladınız mı, motosikletim nasıl' diye sormuştu. Gülüşmüştük. Dayım geliyormuş, az kalmış diye sevinmiştik. Güzel haberler almıştık. Ama maalesef Pazar günü bu korkunç kaza oldu. Bugün de kaybettiğimizi öğrendik" dedi.

Motosikletin keyfini süremedi

Dayısının motosikleti yeni alması nedeniyle doya doya binemediğini anlatan Sema Terzioğlu, "Köyde falan gezmek için kendisine küçük bir motosiklet almıştı. Onu sormuştu. Çok hevesliydi" şeklinde konuştu.

En azından bizim cenazemize ulaşıldı

Sema Terzioğlu, gemici olması nedeniyle dayısını aylardır göremediğini günler olduğunu hatırlatarak, en azından dayısını cenazesine ulaşıldığını ifade etti. Terzioğlu, "En azından biz, bir haber aldık. Çok garip. Diğer bekleyen ailelerin yanındaydık. Bekleyişleri çok kötü, can yakıcıydı. Gelecek haberi bekliyorlardı" diye konuştu.