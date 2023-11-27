Fırtınada evlerinin çatısı uçan aile deprem zannederek kendilerini dışarı attı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırtınada gece evlerinin çatısı uçan aile, deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı. Yağmur suları evin içine dolarken, aile zor durumdu kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 il için yaptığı sarı kod uyarısı sonrası bölgede yoğun fırtına ve yağışlar etkisini gösterdi. Yüksekova ilçesi Köşkün köyüne bağlı Dağdibi mezrasından dün gece başlayan fırtınada 5 çocuklu Hacer İrinç'in evinin çatısı yerinden söküldü. Sesle uyanan aile, deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attı. Çatıdan kopan sac ve kereste parçaları çevreye savrulurken, sabah evin durumunu gören köy sakinleri İrinç ailesinin yardımına koştu.

"Deprem zannettik, kendimizi dışarıya attık"

Gece saatlerinde yağmurla birlikte rüzgarın çıktığını ifade eden Hacer İrinç, "Aniden başlayan sesi inan deprem zannettik, kendimizi dışarıya attık. Kuvvetli rüzgar nedeniyle evimin çatısı uçtu. Yağmur olduğu gibi evin içine aktı. Komşularımızın yardımıyla toparlanmaya çalışıyoruz. Bu kış ayında ne yapacağız bilmiyorum. Ama inan çocuklarımla beraber resmen tehlikeyi atlattık. Çok zor durumdayız, tüm yetkililerden yardım eli bekliyoruz. Çünkü eşimin cezaevinde olması nedeniyle mağduriyetim daha arttı. Her şeyi çocuklarım için istiyorum" dedi.