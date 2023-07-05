Fırtınada evi zarar gören vatandaş yetkililere seslendi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce fırtınada mutfak çatısı uçan ve evinin duvarları çatlayan Ahmet Ödül, "Başvurmadığım hiçbir makam kalmadı. Benim ne yapmam gerekiyor ya? Ben size soruyorum. Özür dilerim, bir kuşun, bir hayvanın, bir kedinin yarası sarılıyor, suyu, yemi veriliyor, insanların neden yarası sarılmıyor? Fakir olmak, yalnız olmak, çaresiz olmak suç mu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde evi 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve kız kardeşi ile birlikte annesinden kalma tek katlı evde oturan Ahmet Ödül'ün, 10 yıl önce bir fırtınada bahçede bulunan evinin mutfak kısmının çatısı uçtu. Yıllardır çatısını yaptıramayan Ödül, şunları söyledi:

"BAŞVURMADIĞIM HİÇBİR MAKAM KALMADI"

"8-10 sene önce bir fırtınada yağmurlu bir havada zaten uçtu duvarda sonradan çatladı. Annem vefat etti, babam vefat etti, kardeşlerim zaten yok, oğlumu cereyan çarptı, vefat etti. O zamandan bu zamana bu mutfağın, banyonun, tuvaletin uçması beni çok huzursuz ediyor. Ben bir şey yapamıyorum yalnız başıma olduğum için. Başvurmadığım hiçbir makam kalmadı. Benim ne yapmam gerekiyor ya? Ben size soruyorum. Özür dilerim, bir kuşun, bir hayvanın, bir kedinin yarası sarılıyor, suyu, yemi veriliyor, insanların neden yarası sarılmıyor? Fakir olmak, yalnız olmak, çaresiz olmak suç mu ya? Ben bir şey demiyorum. Ben sadece Allah'a sığındım. Herhangi yapacağım bir şey yok.

"MİLLETVEKİLİ DERYA YANIK'A ŞİİR YAZDIM"

Derya Hanım'a da şöyle sesleniyorum; Derya Hanım benim köylüm sayılır. Ben Derya Hanım'ın çocukluğunu bilirim. Bu yazıyı da daha önce bakan olduğu için yazı göndermiştim kendisine ama bir cevap gelmedi. Şöyle bir yazı yazmıştım. Derya Hanım'a sesleniş: Yiyecek kalmadı tüp de kalmadı, kimsecikler hallerimden bilmedi, yıllarca ağladım yüzüm gülmedi, ne olur sesimi duy Derya bacım. Eskimiş çünkü onlar her yer akıyor, komşular oturmuş bana bakıyor, çaresizlik yılan gibi sokuyor, ne olur sesimi duy Derya bacım.

"BİR ŞEYİM YOK BENİM "

Ben 65'lik aylığı alıyorum o da zaten bana yetmiyor. 2 bin lira veriyorlar aydan aya. Sadece devletimizden her sene 20 torba kömür veriyorlar, bir de belediyeden her sene bir koli veriyorlar gıda kolisi. Bir şeyim yok benim. Ben sadece bir küçük makinem var, onunla çalışıyorum iş olduğu zaman. Kendim öyle idare ediyorum. Gıda maddem yok, güneş enerjim yok yalnız başımayım burada. Herhangi yapacak bir şey yok. Devletimiz canı sağ olsun, veren, verir, vermeyen vermez. Herkesten Allah razı olsun. Yağmurda, çamurda, başımıza şemsiye tutarak, küçük tüpte yakıyoruz ondan sonra. Isıtıcıda da çalı çırpı bu topluyorum, kendi ihtiyaçlarımı tenekede su ısıtıp öyle ihtiyaçlarımı görüyorum."