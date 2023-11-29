Fırtınada düşen Türk bayrağını gören çocuğun duygusal tepkisi

Düzce'de etkili olan fırtına sebebiyle direkten kopan Türk bayrağını gören çocuğun tepkisi duygulandırdı.

Düzce'de son günlerde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sebebiyle Uzunmustafa Mahalle Muhtarlığı önündeki direkten Türk bayrağı koparak yere düştü. Bu anlara şahit olan bir çocuk, koşarak muhtarlığın bahçesine giderek yere düşen bayrağı aldı. İlk önce 3 kez alnına koyup öpen çocuk daha sonra bayrağı bir yere koydu. Annesinden aldığı bilgiler sonrasında çocuk bayrağı muhtarlığa teslim etti. O anlar ise cep telefonu kamarası ile görüntülendi. - DÜZCE