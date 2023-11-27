Fırtınada Boğulan Yavru Kediler İstanbul'da Üzüntü Yarattı

İstanbul'da etkili olan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle Bakırköy sahilinde kayalıklarda saklanan çok sayıda yavru kedi boğularak öldü. Sahilde çalışan bir kişi, kedilerin doğal afete maruz kaldığını ve üzüntü duyduklarını belirtti.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Menekşe Sahili'nde kayalıklarda saklanan çok sayıda yavru kedi dalgaların yükselmesi nedeniyle boğularak öldü. Ölen kediler dalgalarla birlikte kaldırıma sürüklendi. Sahilde bir işletmede çalışan Fatih Aslan, "Kediler doğal afete maruz kaldı, 2 gündür şiddetli lodos vardı. Bu kayalıklar kedilerin yuvası olduğu için şiddetli rüzgarların da etkisiyle birlikte oluşan dalgalar arasında kalan 4-5 tane yavru kedi telef oldu, üzüldük. Kayalıklarda fare gibi daha farklı canlılar vardı ölmüş hepsi" dedi.