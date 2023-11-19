Fırtına öğrenci yurdunun yalıtım malzemelerini duvardan böyle ayırdı

Yurt binasındaki yalıtım malzemesinin duvardan ayrıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bartın'da fırtınada 6 ağaç devrilirken, 3 ev ve 1 kafenin çatısı uçtu

BARTIN - Bartın'da hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtınada, kız öğrenci yurdu binasındaki yalıtım malzemeleri duvardan ayrılarak savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da şiddetli fırtına nedeniyle 6 ağaç devrilirken, 3 ev ve bir kafenin çatısı uçtu. Yaşanan çatı uçmaları nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çatı malzemeleri kaldırıldı. Zaman zaman saatte hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına Bartın'da yeni tamamlanan ve bu eğitim sezonunda hizmete açılan Çeşmi Cihan Kız Öğrenci Yurdu'nda hasara neden oldu. Yurt binasının dış cephesinde bulunan yalıtım malzemeleri fırtınada yerinden çıkarken, yalıtım malzemesinin duvardan ayrılıp, savrulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yurdun çatısının yanı sıra bina içerisindeki klimalar, çerçeve ve camlarda da büyük hasar meydana geldi.

Fırtınada korku yaşayan bazı kız öğrencilerin de bir süre bulundukları odalarda mahsur kaldığı ve öğrencilerin yurt görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.