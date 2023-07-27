Fırıncılar 2 tonluk buzlu varilde serinledi

Fırıncı Can Delibalta:

"Serinlemek için çeşitli yöntemler arıyoruz"

ADANA - Adana'da 250 derecelik odun fırınının önünde çalışan işçiler, sıcaktan bunalınca 2 ton kapasiteli buzlu varile girip serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 41 derece olarak ölçüldü. Ancak güneş altındaki termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. Kentte yüzde 75'e ulaşan nem nedeniyle hissedilen hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi geçti.250 derecelik odun fırınının önünde çalışan işçiler ise çeşitli serinleme yöntemlerine başvurdu. İşçiler, patronlarının getirdiği 2 tonluk su varilini soğuk suyla doldurup içine de kilolarca buz attı. Daha sonra işçiler bu varile girip ellerine de limonata alıp serinledi. Dönüşümlü olarak varile girip serinleyen çalışanlar daha sonra kıyafetlerini değiştirip tekrar işlerinin başına döndü.

Öte yandan yoldan geçen bir çocukta varili görüp girmek isteyince fırıncılar kırmayıp serinlemesini sağladı.

"Hem onlar mutlu hem de ben mutluyum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan fırın işletmecisi Can Delibalta, "Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz fırınlarda çalışanlar için sıcaklık dışarıya göre 3-4 kat daha fazla. Bu sıcak günlerde serinlemek için çeşitli yöntemler arıyoruz. Elemanlarımdan gelen talep üzerine böyle bir varil ayarladım içini de soğuk suyla doldurup buz kalıpları attım. Ustalarımız fırın başında pişirimi bitirdikten sonra gelip bu varilde serinliyor daha sonra da kıyafetlerini değişerek tekrar işinin başına dönüyor. Şuanda hem onlar mutlu hem de ben mutluyum. En azından onların sıcaklardan en az şekilde etkilenmesini sağlamış oldum" ifadelerini kullandı.

Fırın çalışanı Ayhan Yalçın ise sıcaklarla baş etmekte zorlandıklarını belirterek, "Çok zorlandığımızı patronumuza ilettim. Oda böyle bir yöntem buldu. Çok güzel oldu, havuz ayağımıza geldi" dedi.