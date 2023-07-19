Fırat Nehri'ndeki Alabalık Üretim Tesisi İşçileri Dağ Keçisini Kurtardı
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Elazığ'da Fırat Nehri'ndeki alabalık üretim tesisinin kafes halatına takılarak suya düşen dağ keçisi, tesiste görevli işçiler tarafından kurtarıldı. Keban ilçesinde faaliyet gösteren tesisin halatlarına takılan dağ keçisi, işçilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı ve doğaya salındı.
ELAZIĞ'da Fırat Nehri'ndeki alabalık üretim tesisinin kafes halatına takılarak suya düşen dağ keçisi, tesiste görevli işçiler tarafından kurtarıldı.
Keban ilçesinde dağ keçisi, Fırat Nehri üzerinde faaliyet gösteren bir alabalık yetiştirme tesisinin kafes halatlarına takılarak suya düştü. Tesiste görevli işçilerin müdahalesiyle dağ keçisi, halatlardan kurtarılarak sudan çıkarıldı. Dağ keçisi doğaya salınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam