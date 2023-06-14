Finike Festivali 1 Temmuz'da Başlıyor
Yaşam Haberleri
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Festival, 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile başlayacak ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Finike Festivali, 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.
Festivalin 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile başlayacağını vurgulayan Geyikçi, "Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı yapılacak. Aynı gün saat 21.00'de Sefo konseri düzenlenecek. 2 Temmuz'da Selda Bağcan, 3 Temmuz'da Grup Seksendört, 4 Temmuz'da Melek Mosso ve 5 Temmuz'da Tan Taşçı konser verecektir. Festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.