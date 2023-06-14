Finike Festivali 1 Temmuz'da Başlıyor

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Festival, 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile başlayacak ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek.