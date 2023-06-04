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Finike'de Kullanım Ömrünü Tamamlayan Otobüs Mobil Kafe Olarak Hizmet Vermeye Başladı

Finike'de Kullanım Ömrünü Tamamlayan Otobüs Mobil Kafe Olarak Hizmet Vermeye Başladı

Yaşam Haberleri

Finike Belediyesi tarafından kullanım ömrünü tamamlayan otobüs, mobil kafe olarak hizmet vermeye başladı. Otobüs, modern bir hale getirilerek Finike sahillerinde deniz manzarası eşliğinde kafe ortamı oluşturuldu.

Finike'de kullanım ömrünü tamamlayan toplu taşıma otobüsü, mobil kafe olarak hizmet vermeye başladı.

Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce Sahilkent bölgesindeki kullanımı sona eren otobüsün yeniden dizayn edildiğini söyledi.

Modern bir hale getirilen otobüste kafe ortamı oluşturulduğunu dile getiren Çetin, otobüsün Finike sahillerinde hizmet vereceğini belirtti.

Çetin, deniz manzarası sunan mobil kafenin saat 08.30 ila 23.00 arasında açık olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Yaşam

İsmet Çetin Yaşam Haberler

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