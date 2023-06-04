Finike'de Kullanım Ömrünü Tamamlayan Otobüs Mobil Kafe Olarak Hizmet Vermeye Başladı

Finike Belediyesi tarafından kullanım ömrünü tamamlayan otobüs, mobil kafe olarak hizmet vermeye başladı. Otobüs, modern bir hale getirilerek Finike sahillerinde deniz manzarası eşliğinde kafe ortamı oluşturuldu.