Finike'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Finike-Demre karayolunda A.G'nin kullandığı 07 BCA 152 otomobil ve M.Y. yönetimindeki 07 ANH 545 plakalı araç ile G. G. idaresindeki 34 DUC 613 plakalı otomobil, Gökliman koyu yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden A.G. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.