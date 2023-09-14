Düzce'de fındık harmanına gelen tilkiyi vatandaşlar elleri ile besleyip 'Şevket' ismini taktı. Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Tilki, vatandaşların fındık ve köfte vermesiyle beslendi.

Fındık harmanına gelen tilkiyi elleri ile beslediler

DÜZCE - Düzce'de fındık harmanına gelen tilkiyi vatandaşlar elleri ile besleyip "Şevket" ismini taktı.

Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ilçe de fındık harmanını bekleyen vatandaşların yanına tilki geldi. Yanlarına gelen tilkiyi gören vatandaşlar "şevket" ismini taktıkları tilkiyi elleri ile beslemek istedi. Uzun süre çağırılan tilki çekinceli hareketlerde bulunurken, daha sonra vatandaşların ellerinden fındık ve köfte alması kameralarca kaydedildi.