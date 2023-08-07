Filyos'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Filyos Sahilinde serinlemek için denize giren Orhan A. isimli kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şahsın yardımına vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerin polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkartılan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Orhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK