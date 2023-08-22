Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünden sonra yapılan damat eğlencesinde damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle yaptığı kareografi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kemal Karaman ile Kübra Özyücel çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Cerrah Mahallesindeki gelin indirmenin ardından Damadın arkadaşları ilginç bir etkinliğe imza attı. Yüzlerindeki korkunç maskeler, ellerinde oraklarla damadı karşılayan gençlerin kareografisi film sahnelerini aratmadı.