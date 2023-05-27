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Fevzipaşa Sokak'ta ilk beton döküldü

Fevzipaşa Sokak'ta ilk beton döküldü

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta yenileme çalışması yapılan Fevzipaşa Sokak'ta ilk beton döküldü. Altyapının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları tamamlanacak.

Zonguldak'ta yenileme çalışması yapılan Fevzipaşa Sokak'ta ilk beton döküldü.

Zonguldak'ta Fevzipaşa Sokak'taki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Altyapının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları tamamlanacak. Esnafın mağdur olmaması için çalışmalar akşam sürdürüldü. Akşam saatlerinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bugün ilk beton döküldü. Betonun dökümünün tamamlanmasıyla birlikte sokağa parke döşenerek, ışıklandırma yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Yaşam Haberler

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