Fethiye'deki Ahşap Atölyesinde Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, Karaçulha Mahallesi Çevre yolu yanında bulunan bir ahşap atölyesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Hızla büyüyen yangın atölyede yapımı devam eden ahşap evleri sardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı oldu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA