Fethiye'deki Ahşap Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bazı ahşap evler küle döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Alevler kısa sürede atölyede yapımı devam eden ahşap evleri sardı.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle bazı ahşap evler küle döndü.