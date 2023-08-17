Fethiye'de Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan çocuk bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA