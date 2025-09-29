Fethiye'de Yağmur Keyfi: Turist Deniz Yatağında Rahatladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağmur, yabancı bir turistin eğlencesi haline dönüştü. Suyla dolan caddede deniz yatağına uzanan bir turist içeceğini yudumlayıp, anın keyfini çıkarırken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Hisarönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi suyla doldu. Yabancı bir turist o anları keyfe dönüştürdü. Elinde karton bardakta içeceğiyle deniz yatağına uzanıp, kendisini suya bıraktı ve vatandaşın da yardım etmesini bir süre kabul etmedi. Yağışın sürmesine aldırış etmeyen turistin rahat tavırları ve yağmur suları içindeki görüntüsü, renkli anlar oluşturdu. Çevredekiler, turistin o anlarını cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

Haber : Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),