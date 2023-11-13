Fethiye'de Toprak Kayması Sonucu Yol Kapanması

Fethiye'de şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi, Yarımada mevkiinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Olaydan sonra kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi, Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik tek şeritten sağlanabildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fethiye merkezde yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu.