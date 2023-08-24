Fethiye'de teknelerde yaralanan 3 kişi tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknelerde yaralanan biri çocuk 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknelerde yaralanan biri çocuk 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı teknelerde yaralanan kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi karaya çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam