Fethiye'de sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde özel bir marina açıklarında sürüklenen boş tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesinde özel bir marina açıklarında sürüklenen boş tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu tarafından kurtarıldı.

Fethiye Göcek Mahallesinde bağlı bulunduğu yerden ipleri çözülen ve özel bir marina açığında sürüklenen ve içinde kimsenin bulunmadığı tekne KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek emniyetle kıyıya yanaştırıldı. - MUĞLA