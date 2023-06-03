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Fethiye'de otomobilin kaportasına giren yılan yakalandı

Fethiye'de otomobilin kaportasına giren yılan yakalandı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kaportasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kaportasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde bir otomobilin kaportasına yılan girdiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince, bir atölyede havaya kaldırılan otomobilin kaportasındaki yılan yakalandı.

Zehirli engerek olduğu belirtilen hayvan, yerleşim yeri uzağında doğaya salındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam

İtfaiye Fethiye Muğla Yaşam Haberler

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