Fethiye'de Motosiklet Kullanıcılarına Trafik Denetimi

Fethiye Trafik Şube ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik denetimi ve doğru ekipman kullanımı bilgilendirmesi yapıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaz mevsiminde artan motosiklet kullanımlarında dolayı oluşabilecek kazaları minimuma indirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fethiye'nin çarşı ve civar mahallelerinde motosiklet sürücülerini denetleyen ekipler, aynı zamanda kask ve ekipman kullanımı konusunda da afişli bilgilendirmelerde bulundular. "Kaplumbağalar Neden Uzun Yaşar" slagonu ile kaskın önemini anlatan ekipler, eksiği olan 15 sürücüye 21 bin 180 TL cezai işlem uyguladı. Denetimlerin trafiğe kapalı alanlarda ve bisiklet yollarında da yapılacağı kaydedildi.

Komiser Yardımcısı Fatih Ceylan, amacın ceza yazmak yerine halkı bilgilendirmek olduğunun altını çizdi. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için ise denetimlerin devam edeceği belirten Ceylan, "Yapılan denetimde ise kask takmayan, evraklarda eksiklik bulunan ve çevreyi rahatsız eden abartı egzoz kullanıcısı olan sürücülere çeşitli cezalar uygulandı. İlçe genelinde denetimler farklı noktalarda devam etmekte. Bizlerin amacı sürücülerimizi bilgilendirmek" dedi. - MUĞLA