Fethiye'de Motosiklet Kazasında Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklette yaralanan Bahar Uçkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Bahar Uçkun ve motosiklet sürücüsü Emirhan Ö. hastaneye kaldırılmıştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 56 gün önce hafif ticari aracın çarptığı motosiklette yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Foça Mahallesi'nde hafif ticari aracın karşı şeride geçerek motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar Uçkun, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Uçkun'un cenazesi, bugün ilçede defnedilecek.
Olay
Barış Manço Bulvarı'nda, 11 Mayıs'ta Erkan A'nın kullandığı 48 AAV 531 plakalı araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki Emirhan Ö. idaresindeki 48 AED 905 plakalı motosiklete çarpmıştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği kazada, ağır yaralanan Emirhan Ö. ve Bahar Uçkun, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.