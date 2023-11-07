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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeyken kontrolü kaybeden bir kişi motosikletten düşerek hayatını kaybetti. Kazada olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.