Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Fethiye ilçesi, Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Orhan (63) yönetimindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan (28) yönetimindeki 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli, 1 çocuk annesi Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği, diğer sürücü Orhan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Mehmet Orhan Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zehra Kılıçaslan'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)