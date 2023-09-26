Fethiye'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Motosiklet ile yaya geçidinden geçerken canından oldu, kaza anı kamerada

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Osman Kaya Bulvarı'nda M.O. idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan'ın kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan M.O. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan motosikletlerin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.