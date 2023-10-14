Fethiye'de Kuvvetli Yağış Cadde ve Sokakları Göle Döktü

Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyeri ve evi de su bastı. Esnaflar ve belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyeri ve evi de su bastı.

Fethiye'de akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Ali Gaffar Okan ve Cahit Gündüz Caddesi ile kentin farklı noktalarında yollar göle döndü. Esnaflar yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için büyük mücadele verdi. Kaldırımları aşan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğin güçlükle seyrettiği ilçede bazı araçlar yağmur suyunun içinde kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri tıkanan giderleri açmak için seferber oldu. - MUĞLA