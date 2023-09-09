Fethiye'de Kaybolan 3 Kişi Arama Kurtarma Çalışmaları Sonucunda Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dağlık ve ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu. Gece boyu süren çalışmaların ardından kayıp vatandaşlara ulaşıldı ve tedavilerine başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dağlık ve ormanlık alan olan Darboğaz mevkiinde kaybolan 3 kişi, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Olay, Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi Darboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde dağlık ve ormanlık olan bölgede 3 kişi kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen 6 kişilik gönüllü AKUT Fethiye Ekibi, JAK ve MAG ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gece boyu süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kayıp vatandaşlara ulaşıldı. Kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilen vatandaşların tedavilerine başlandı. - MUĞLA