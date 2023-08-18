Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.