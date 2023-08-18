Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, yaralı kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam