Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, denizin 10 metre dibinde bayrak açarak Atatürk'ü anma gösterisi düzenledi. Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılıklarını vurguladı.

Fethiye'de denizin dibinde Türk bayrağı açarak Atatürk'ü andılar

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, denizin 10 metre dibinde bayrak açarak Atatürk'ü andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85.yıl dönümü nedeniyle Fethiye'de bir grup dalgıç, Atatürk'ü deniz dibinde Türk Bayrağı açarak andı. Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz altında 85.yıl dönümünde de andık" ifadelerini kullandı.

Fethiye'de dalgıçlar, 10 Kasım'da Atatürk'ü denizin 10 metre derinliğinde üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk Bayrağı açarken, "9'u 5 geçeyi" gösteren saatin de bulunduğu "1938 Saygıyla Anıyoruz" yazılı bir afiş de açtı. Balıklarında adeta bu anda saygı duruşunda bulunduğu anma gösterisinin ardından kısa bir açıklama yapan dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz altında 85.yıl dönümünde de saygı ve minnetle andık. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sonsuza kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.