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Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hüseyin Kaptan Koyu'nda denize düşen bir eşek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Veterinerler tarafından müdahale edilen eşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.