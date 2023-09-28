Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hüseyin Kaptan Koyu'nda denize düşen bir eşek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Veterinerler tarafından müdahale edilen eşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen eşek kurtarıldı.
Hüseyin Kaptan Koyu'nda bir eşeğin düştüğü denizden çıkmadığını fark edenler, belediyeden yardım istedi.
İhbar üzerine, bölgeye Fethiye Belediyesi Veteriner Hekimleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce tekneye alınan hayvan karaya çıkarıldı.
Veterinerler tarafından müdahale edilen eşek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşam