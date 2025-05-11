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Fethiye'de Dalgıçlardan Anneler Günü Kutlaması

Fethiye'de Dalgıçlardan Anneler Günü Kutlaması
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Anneler Günü'nde 5 metre derinlikte su altında 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı döviz açarak kutlama yaptı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Anneler Günü'nü Dalyan Koyu'nda 5 metre derinlikte açtıkları dövizle kutladı.

Fethiye'de hizmet veren bir dalış okulu, Anneler Günü'ne özel su altında gerçekleştirdiği çekimle dikkat çekti. Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Furkan Hündür ve Niky Grey, Dalyan Koyu'nda 5 metre derinliğe dalarak, 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı döviz açtı. O anlar, su altı kamerasıyla kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntülerde temsili olarak dalgıç Önder Diktaş, Slovenyalı kadın dalgıç Niky Grey'in elini öpüp, çiçek ve hediye vermesi yer alıyor.

Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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