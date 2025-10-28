Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nda Su Altında Türk Bayrağı Coşkusu
Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı su altında Türk bayrağını 5 metre derinliğe indirerek kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik katılımcılardan büyük alkış aldı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, su altında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Dalgıçlar, 5 metre derinlikte Türk bayrağını su altına taşıyarak Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla kutladı.
Fethiye'de düzenlenen etkinlikte profesyonel dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu deniz altında da yaşattı. Dalyan Koyu'nda dalgıçlar, Türk bayrağını 5 metre derinliğe indirerek su altında poz verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, ay yıldızlı bayrak katılımcılardan büyük alkış aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam