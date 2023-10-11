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Fethiye'de çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları, arazözler, itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor.