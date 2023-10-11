Fethiye'de çıkan yangına müdahale ediliyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları, arazözler, itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler, itfaiye ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam