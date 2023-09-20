Fethiye'de Aydınlatma Direğine Çarpan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç sürücüsü aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mahinur Tiğdür'ün (35) kullandığı 33 BJP 07 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Mezarlık Kavşağı'da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Tiğdür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA