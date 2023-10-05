Fethiye'de arızalanan tekne kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içinde 3 kişi bulunan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içinde 3 kişi bulunan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek Mahallesi Tersane Adası önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca çekilerek Fethiye Ece Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam